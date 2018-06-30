Дешам прокомментировал победу над сборной Аргентины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины, который завершился победой "трёхцветных" со счётом 4:3.

"Наша команда намного моложе, но мы ответили на вызов. Было нелегко, но мы продолжали бороться. У нас прекрасный настрой. Я отвечаю за всё, особенно когда дела идут не очень хорошо, я счастлив за футболистов. Сегодня был очень важный матч, и Мбаппе проявил весь свой талант. Даже когда ему приходилось больше защищаться, он всё равно участвовал в атаках" - сказал Дешам.

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