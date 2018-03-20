Дешам прокомментировал положение Погба в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал положение полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед", который потерял место в стартовом составе команды.

"Такая ситуация не может устраивать Погба, поскольку он способен на большее. Причин может быть много, но Поль не может быть доволен текущим положением. В то же время нельзя сказать, что ситуация Погба является особенной. Это может случиться в любом клубе с любым игроком, если тот немного сбавил обороты. Сегодня это Поль, завтра - кто-то другой. Как всегда в таких случаях, я поговорю с футболистом, чтобы лучше понять ситуацию, поскольку сейчас не владею всей информацией" - цитирует Дешама The Guardian.

В этом сезоне 25-летний Погба сыграл за "МЮ" 27 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

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