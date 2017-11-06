Дешам прокомментировал поступок Эвра

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Дешам прокомментировал поступок Эвра

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поступок защитника "Марселя" Патриса Эвра, который ударил ногой по голове фаната в ответ на оскорбления в свой адрес.

"Я не могу судить или защищать его. Я его хорошо знаю. Он прекрасно понимает, что не должен был так делать. Клуб сейчас ведёт расследование, УЕФА - тоже. Никакой конкретной информации у меня нет" - цитирует Дешама L’Equipe.

Напомним, что Эвра грозит не менее пяти матчей дисквалификации за данный инцидент.

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