Дешам прокомментировал разгромную победу над Исландией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы своей команды над Исландией в матче квалификации Евро-2020.

"Когда соперник устал, мы получили достаточно свободного пространства и сполна воспользовались этим. Мы добились прекрасного результата. Мне очень понравилась игра команды, атмосфера была превосходной. Все нападающие снова забили. Мбаппе и Гризманн хорошо дополняют друг друга", - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Франция разгромила Исландию со счётом 4:0, а до этого разобралась с Молдовой - 4:1.

Не пропустите: Мбаппе побил рекорд Бензема. | http://soccernews.ru