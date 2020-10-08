Дешам прокомментировал разгромную победу сборной Франции над Украиной
Наставник сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги товарищеского матча против Украины.
Напомним, что "трёхцветные" разгромили соперника со счётом 7:1.
"Это был очень удачный вечер для моей команды. Нужно отдать должное нашим футболистам. У них было много шансов забить, и они забивали голы. У моего друга Андрея Шевченко были проблемы с составом из-за травм и коронавируса, но это не уменьшает нашего достижения. Все в сборной Франции выполнили работу с правильным настроем. Не стоит слишком превозносить эту победу, но и принижать её также нельзя", - сказал Дешам.
Франция нанесла Украине самое крупное поражение в истории.
Не пропустите: Шевченко прокомментировал разгромное поражение Украины от сборной Франции. | http://soccernews.ru
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