Дешам прокомментировал разгромную победу сборной Франции над Украиной

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Дешам прокомментировал разгромную победу сборной Франции над Украиной

Наставник сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги товарищеского матча против Украины.

Напомним, что "трёхцветные" разгромили соперника со счётом 7:1.

"Это был очень удачный вечер для моей команды. Нужно отдать должное нашим футболистам. У них было много шансов забить, и они забивали голы. У моего друга Андрея Шевченко были проблемы с составом из-за травм и коронавируса, но это не уменьшает нашего достижения. Все в сборной Франции выполнили работу с правильным настроем. Не стоит слишком превозносить эту победу, но и принижать её также нельзя", - сказал Дешам.

Франция нанесла Украине самое крупное поражение в истории.

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