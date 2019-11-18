Дешам провёл юбилейный матч на посту главного тренера сборной Франции

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Дешам провёл юбилейный матч на посту главного тренера сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам достиг серьёзной отметки по числу матчей у руля национальной команды.

Вчерашняя игра против Албании стала сотой для 51-летнего специалиста во главе "трёхцветных".

В этих матчах французы одержали 65 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Дешам возглавляет сборную с лета 2012 года. Под его руководством команда стала триумфатором ЧМ-2018 и серебряным призёром Евро-2016.

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