Дешам провёл юбилейный матч на посту главного тренера сборной Франции
Наставник сборной Франции Дидье Дешам достиг серьёзной отметки по числу матчей у руля национальной команды.
Вчерашняя игра против Албании стала сотой для 51-летнего специалиста во главе "трёхцветных".
В этих матчах французы одержали 65 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Дешам возглавляет сборную с лета 2012 года. Под его руководством команда стала триумфатором ЧМ-2018 и серебряным призёром Евро-2016.
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