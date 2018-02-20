Дешам: "ПСЖ все еще может пройти "Реал"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил шансы ПСЖ на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов в противостоянии с мадридским "Реалом".

" Результат первого матча оказался неблагоприятным. ПСЖ играл хорошо, за исключением последних 20-ти минут, когда "Реал" решил исход поединка в свою пользу. Я думаю, что этот результат можно отыграть, но "Реал" - очень опытен. Тем не менее, камбэк возможен. Очень важно, чтобы в клубе было единство, чтобы все сохраняли надежду на выход в четвертьфинал ", - цитирует наставника "трехцветных" SFR Sport.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании ключевого игрока ПСЖ. | soccernews.ru