Дешам расхвалил стадион в Казани

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матча первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 с командой Австралии.

Встреча команд пройдет сегодня, на стадионе "Казань-Арена". Игра начнется в 13.00.

"Все 23 моих игрока в полном порядке, стадион в Казани просто потрясающий! Мы играем в час дня по местному времени, нужно подстроиться. Из-за этого изменится распорядок дня, наше питание, но это не проблема", - отметил он. | soccernews.ru