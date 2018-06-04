Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции

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Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

"Я не сомневаюсь в способностях Погба, так как отлично знаю его потенциал. Я осознаю, на что он способен. Впрочем, Поль сам должен понять свой уровень. Я вызвал Погба в сборную, так как считаю его незаменимым. Я верю в него также, как и в других игроков, которых выбрал. Поль еще не достиг своего потолка, но он уже сейчас дает многое команде", - приводит слова Дешама Goal.com.

Стоит отметить, что группа французских болельщиков освистала полузащитника Погба во время товарищеского матча с командой Италии (3:1).

Не пропустите: Федерация футбола Франции не собирается менять Дешама на Зидана. | http://soccernews.ru

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