Дешам рассказал о роли Погба в сборной Франции



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Я не сомневаюсь в способностях Погба, так как отлично знаю его потенциал. Я осознаю, на что он способен. Впрочем, Поль сам должен понять свой уровень. Я вызвал Погба в сборную, так как считаю его незаменимым. Я верю в него также, как и в других игроков, которых выбрал. Поль еще не достиг своего потолка, но он уже сейчас дает многое команде", - приводит слова Дешама Goal.com.

Стоит отметить, что группа французских болельщиков освистала полузащитника Погба во время товарищеского матча с командой Италии (3:1).

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