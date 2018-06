Дешам рассказал о состоянии Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии форварда Оливье Жиру, получившего травму головы.

"В связи с повреждением Жиру пока нельзя касаться мяча головой на тренировках в течение ближайших дней" - цитирует Дешама Four Four Two.

Напомним, что сборная Франции стартует на ЧМ-2018 матчем с Австралией, который состоится 16 июня.

Не пропустите: Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru