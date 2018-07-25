Дешам рассказал о своих эмоциях после победы в финале ЧМ-2018

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Дешам рассказал о своих эмоциях после победы в финале ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, что он чувствовал после победы в финале Чемпионата Мира-2018 над Хорватией (4:2).

"После победы я ощутил огромную гордость. Нет ничего более важного, чем сборная твоей страны. Теперь Франция является сильнейшей командой мира на ближайшие четыре года. Это потрясающее достижение. Выиграть трофей со сборной сложнее, так как в клубе у тебя больше возможностей.

Шанс выиграть трофей в сборной бывает раз в два года. В 2016 у нас был прекрасный шанс, но мы проиграли. Хотя это дало нам важный опыт. Поэтому мы иначе подошли к Чемпионату Мира.

Победа на ЧМ в качестве футболиста и тренера это разные вещи. Будучи игроком ты является главным действующим лицом. Конечно, есть тренеры, но все равно все лавры достаются игрокам. А в случае поражения в 95 процентах случаев виноват тренер. Но сейчас меня не волнует. Я просто очень рад за игроков и самого себя", - цитирует Дешама Le Parisien.

Напомним, что Дешам стал чемпионом мира в качестве игрока в 1998 году.

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