Дешам рассказал об эмоциях Мбаппе после решающего промаха в серии пенальти

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поддержал нападающего своей команды Килиана Мбаппе.

Игрок ПСЖ не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

"Мбаппе ужасно расстроен, как и все футболисты. Но никто не может злиться на него, он взял на себя ответственность исполнить пятый пенальти", - цитирует Дешама TF1.

Напомним, что Швейцария отыгралась в матче с Францией, уступая со счётом 1:3.

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