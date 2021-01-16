Дешам рассказал, почему не вызывает Бензема в сборную Франции

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Дешам рассказал, почему не вызывает Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем мадридского "Реала" Кариме Бензема, который ранее обвинил его в расизме.

"Я никогда не забуду высказывания Бензема. Но говорил не только он, высказывались и другие люди. В итоге мои родственники тоже попали под влияние жестокости.

Карим пересек черту. Мое имя и имя моей семьи было опорочено. Подобное неприемлемо для меня. Я страдаю из-за его слов и не могу их забыть", - приводит слова Дешама RTL.

Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции с 2015 года после того, как стал подозреваемым в деле о шантаже Матье Вальбуэна неким интимным видео.

Не пропустите: Бензема высказался о суде по делу о шантаже Вальбуэна.  | http://soccernews.ru
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