Дешам разочарован выступлением французских команд в Лиге Чемпионов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен выступлением представителей Лиги 1 в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что ПСЖ вылетел из турнира по итогам противостояния с "Манчестер Юнайтед", а "Лион" был выбит "Барселоной".

"Неприятно, что в четвертьфинале Лиги Чемпионов нет ни одной французской команды. Это вредит нашему футболу", - цитирует Дешама L’Equipe.

Стоит отметить, что в последний раз французская команда выигрывала Лигу Чемпионов в сезоне 1992/1993. Тогда сильнее всех на континенте оказался "Марсель".

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