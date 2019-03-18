Дешам: разумеется, Гризманн заслужил признания
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что, по его мнению, нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн достоит был получить "Золотой мяч" в прошлом году. Об этом сообщает Get French Football News.
По итогам 2018-го обладателем награды стал полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Гризманн занял третье место.
"Разумеется, Гризманн заслужил признания, которого не получил. Французские медиа очень мало внимания уделили футболисту", - сказал Дешам.
Напомним, сборная Франции, за которую выступает футболист, выиграла ЧМ-2018.
В нынешнем сезоне 27-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач.
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