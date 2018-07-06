Дешам: "С Уругваем могли бы сыграть ещё лучше"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Уругвая.

"У Уругвая хорошая команда, одна из лучших оборон в мире. Но мы проявили больше мастерства. Хорошо, что забили дважды. Могли бы сыграть ещё лучше, но достаточно того, что во втором тайме контролировали игру, потому что оказались свежее" - сказал Дешам.

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