Дешам: "Сборная Австралии очень хороша"

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Дешам: "Сборная Австралии очень хороша"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Австралии.

"Первый матч всегда очень важен. Мы победили, но игра была сложной, потому что Австралия очень хороша. Мы не очень удачно начали. Нам не хватало скорости, скорости передач, перехваты плохо удавались. Австралия - не подарок, но мы можем и будем играть лучше" - сказал Дешам.

Не пропустите видеообзор матча Франция - Австралия. | http://soccernews.ru

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