Дешам: "Сборная Франции провела не самый лучший матч"
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Швецией в матче Лиги наций.
Единственный гол забил Килиан Мбаппе.
"Мы провели не самый идеальный матч. Команда опробовала новую схему, которая в целом работала хорошо. Мы бы могли большего добиться в атаке.
Не ищу оправданий, но надо учитывать, что это первая игра за долгое время и не все игроки находятся на одном уровне в плане физики. Хорошо, что мы начали с победы. Следующая игра уже скоро", - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
8 сентября Франция встретится со сборной Хорватии.
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