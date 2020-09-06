Дешам: "Сборная Франции провела не самый лучший матч"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после победы над Швецией в матче Лиги наций.

Единственный гол забил Килиан Мбаппе.

"Мы провели не самый идеальный матч. Команда опробовала новую схему, которая в целом работала хорошо. Мы бы могли большего добиться в атаке.

Не ищу оправданий, но надо учитывать, что это первая игра за долгое время и не все игроки находятся на одном уровне в плане физики. Хорошо, что мы начали с победы. Следующая игра уже скоро", - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

8 сентября Франция встретится со сборной Хорватии.

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