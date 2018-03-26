Дешам: "Сборная России - крепкая команда"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал характеристику ближайшему сопернику его команды по товарищескому матчу - России.

"Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение от Бразилии, могу сказать, что сборная России - это крепкая команда", - цитирует наставника "трехцветных" Чемпионат.

Напомним, Акинфеев не сыграет с Францией. | soccernews.ru