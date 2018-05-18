Дешам считает, что Мартиаль и Ляказетт недостаточны хороши для сборной Франции

Теги франциядидье дешамалександр ляказеттантони мартиаль

Дешам считает, что Мартиаль и Ляказетт недостаточны хороши для сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему он не включил в заявку команды на Чемпионат Мира-2018 нападающих Антони Мартиаля ("Манчестер Юнайтед") и Александра Ляказетта ("Арсенал").

"Мартиаль и Ляказетт хорошо сыграли в товарищеском матче с немцами, но это лишь один матч. В остальных встречах они были недостаточно хороши. Мы проанализировали игру сборной и решили, что более подходящими вариантами будут Жиру, Гризманн, Фекир и Мбаппе", - приводит слова Дешама Get French Football News.

Стоит отметить, что Мартиаль и Ляказетт включены в резервный список сборной Франции.

Не пропустите: Гризманн, Погба и Дембеле включены в заявку сборной Франции на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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