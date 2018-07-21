Дешам сравнил Анри, Мбаппе и Трезеге

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о Килиане Мбаппе.

"В 1998 году Давид Трезеге и Тьерри Анри были в том же возрасте, что и Килиан сейчас, но у них не было настолько важной роли в команде. Мбаппе - уже сформировавшийся футболист. Рад, что он выступает за сборную Франции" - цитирует Дешама Le Parisien.

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