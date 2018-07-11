Дешам стал автором уникального достижения

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Дешам стал автором уникального достижения

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал автором уникального достижения, сообщает Opta.

По информации статистического портала, действующий наставник "трёхцветных" - первый специалист, которому удалось вывести команду в финал двух больших турниров.

Напомним, что в 2016 году французы под руководством Дешама дошли до финала Чемпионата Европы, где проиграли Португалии, а на ЧМ-2018 национальная сборная Пятой республики сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.

Не пропустите: Дешам стал четвёртым специалистом, которому удалось выйти в финал ЧМ в качестве тренера и игрока. | http://soccernews.ru

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