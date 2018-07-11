Дешам стал автором уникального достижения
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал автором уникального достижения, сообщает Opta.
По информации статистического портала, действующий наставник "трёхцветных" - первый специалист, которому удалось вывести команду в финал двух больших турниров.
Напомним, что в 2016 году французы под руководством Дешама дошли до финала Чемпионата Европы, где проиграли Португалии, а на ЧМ-2018 национальная сборная Пятой республики сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.
Не пропустите: Дешам стал четвёртым специалистом, которому удалось выйти в финал ЧМ в качестве тренера и игрока. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
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|1
|Франция
|3
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1