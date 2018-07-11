Дешам стал четвёртым специалистом, которому удалось выйти в финал ЧМ в качестве тренера и игрока

Сборная Франции благодаря победе над Бельгией вышла в финал ЧМ-2018.

Таким образом, наставник "трёхцветных" Дидье Дешам стал четвёртым специалистом, которому удалось выйти в финал Чемпионата Мира в качестве тренера и игрока.

ESPN напоминает, что ранее подобного добивались Руди Фёллер, Франц Беккенбауэр и Марио Загалло.

Стоит отметить, что Дешам, будучи футболистом, в 1998 году выигрывал мундиаль в составе сборной Франции.

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