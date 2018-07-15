Дешам стал третьим тренером, выигравшим ЧМ вслед за своей победой на турнире в качестве игрока

Наставник сборной Франции Дидье Дешам стал третьим тренером, выигравшим Чемпионат Мира вслед за своей победой на турнире в качестве игрока.

Так, 49-летний специалист приложил свою руку к обеим победам "трехцветных" на мундиалях - в 1998-м году как игрок и сейчас в качестве "рулевого" команда. Подобное достижение ранее покорялось только бразильцу Марио Загало и немцу Францу Беккенбауэру.

Напомним, Гризманн назван лучшим игроком финала ЧМ. | soccernews.ru