Дешам стал третьим тренером, выигравшим ЧМ вслед за своей победой на турнире в качестве игрока

Теги франциядидье дешам

Дешам стал третьим тренером, выигравшим ЧМ вслед за своей победой на турнире в качестве игрокаНаставник сборной Франции Дидье Дешам стал третьим тренером, выигравшим Чемпионат Мира вслед за своей победой на турнире в качестве игрока.

Так, 49-летний специалист приложил свою руку к обеим победам "трехцветных" на мундиалях - в 1998-м году как игрок и сейчас в качестве "рулевого" команда. Подобное достижение ранее покорялось только бразильцу Марио Загало и немцу Францу Беккенбауэру.

Напомним,  Гризманн назван лучшим игроком финала ЧМ. | soccernews.ru

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