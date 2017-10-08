Дешам: "Теперь все зависит только от нас"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал матч против Болгарии (1:0).

"Это была сложная игра, с большим количеством ошибок. Мы не лучшим образом провели второй тайм, соперник действовал агрессивнее. Впереди у Франции еще один матч, и все зависит от нас. Во вторник нужно обязательно побеждать" - приводит слова Дешама FourFourTwo.

Если 10 октября Франция обыграет Беларусь, то завершит отборочный тур на первом месте в группе А.

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