Дешам: "У меня была очень молодая команда, но мы подошли в правильном настроении к ЧМ"

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Дешам: "У меня была очень молодая команда, но мы подошли в правильном настроении к ЧМ"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды на Чемпионате Мира в России.

"У меня была очень молодая команда. Для 14-ти игроков из состава это был дебютный Чемпионат Мира, но все футболисты были высокого уровня. Мой самый большой источник гордости за эту команду состоит в том, что они смогли подойти в правильном настроении к турниру такого масштаба. Я все время повторяю: "никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь".

У нас есть недостатки, и сегодня мы не все делали правильно, но мы обладаем умственными и психологическими качествами, которые оказались решающими для этого Чемпионата Мира", - цитирует наставника "трехцветных" официальный сайт ФИФА.

Напомним,  президент Франции присоединился к празднованиям своей сборной в раздевалке "Лужников". | soccernews.ru

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