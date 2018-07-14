Дешам: "У меня нет особого отношения к Мбаппе"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о нападающем своей команды Килиане Мбаппе.

"Мбаппе - молодой игрок, который обладает огромным талантом. Он неоднократно доказывал это на текущем Чемпионате Мира. Но у меня нет особого отношения к нему. Впрочем, я всегда отношусь к молодым игрокам с особым вниманием, чтобы сделать их более уверенными в себе. Этот Чемпионат Мира позволит Мбаппе продвинуться в плане карьеры и опыта" - сказал Дешам.

На текущем мундиале 19-летний Мбаппе сыграл 6 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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