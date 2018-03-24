Дешам: "У нас были потери мяча, которые позволяли колумбийцам создавать атаки"

Теги франциядидье дешамколумбия

Дешам: "У нас были потери мяча, которые позволяли колумбийцам создавать атаки"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги поражения от Колумбии​ в товарищеском матче (2:3).

По словам наставника, соперник его команды играл более агрессивно. 

"У нас было много проблем, соперник играл более агрессивно, чем мы. У нас были потери мяча, которые позволяли колумбийцам создавать атаки. Соперник преподал нам урок агрессивной игры. Меня это не радует, особенно то, что я видел во второй половине. Потратим время на анализ этого матча. Требования высокого уровня не были выполнены сегодня. У нас нет оправданий. Проигрывать при своих болельщиках никогда не бывает весело", - отметил он. | http://soccernews.ru

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