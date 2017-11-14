Дешам устал от вопросов про Бензема

Наставник сборной Франции Дидье Дешам устал от вопросов о форварде "Реала" Кариме Бензема.

"Вы собираетесь каждый раз спрашивать меня о Бензема? Вы можете задавать любые вопросы, но я думаю, что игроки, которых я вызвал и которым доверяю, заслуживают хотя бы немного уважения. Меня этот вопрос не раздражает. Скорее, это наскучило. Что ж, мне придется иметь с этим дело" - приводит слова Дешама FourFourTwo.

Напомним, что Бензема с 2015 года не вызывался в расположение сборной Франции.

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