Дешам установил рекорд сборной Франции

Теги дидье дешамфранция

Дешам установил рекорд сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом национальной команды, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, победа в матче квалификации ЧМ-2018 против Болгарии стала для 48-летнего специалиста 42-й у руля "трёхцветных".

Таким образом, Дешам превзошёл достижение Мишеля Идальго и Раймона Доменека, установив новый рекорд по количеству побед во главе сборной Франции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов