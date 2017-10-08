Дешам установил рекорд сборной Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом национальной команды, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, победа в матче квалификации ЧМ-2018 против Болгарии стала для 48-летнего специалиста 42-й у руля "трёхцветных".

Таким образом, Дешам превзошёл достижение Мишеля Идальго и Раймона Доменека, установив новый рекорд по количеству побед во главе сборной Франции. | http://soccernews.ru