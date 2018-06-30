Дешам установил рекорд сборной Франции

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Дешам установил рекорд сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд национальной команды.

Для 49-летнего специалиста матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины стал 80-м у руля "трёхцветных".

Таким образом, он превзошёл достижение Раймона Доменека (79) по числу игр во главе французской сборной.

Дешам возглавляет "Ле Блюз" с 2012 года. В предыдущих 79 матчах команда одержала 49 побед, 15 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.

Не пропустите: Стало известно, продолжит ли Дешам тренировать сборную Франции. | http://soccernews.ru

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