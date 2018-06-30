Дешам установил рекорд сборной Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд национальной команды.
Для 49-летнего специалиста матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины стал 80-м у руля "трёхцветных".
Таким образом, он превзошёл достижение Раймона Доменека (79) по числу игр во главе французской сборной.
Дешам возглавляет "Ле Блюз" с 2012 года. В предыдущих 79 матчах команда одержала 49 побед, 15 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.
Не пропустите: Стало известно, продолжит ли Дешам тренировать сборную Франции. | http://soccernews.ru
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|М
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|Марсель
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|6
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|7
|Сент-Этьен
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|55
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|Ницца
|38
|54
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|38
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|Монпелье
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|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
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|Амьен
|38
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|Страсбур
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|16
|ФК Кан
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|Лилль
|38
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|Тулуза
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|Труа
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|Метц
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