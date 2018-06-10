Дешам: "В матче с США нам не хватало свежести"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарии после товарищеского матча с национальной командой США.

"Жаль, что мы не победили, но это всего лишь контрольный матч. Нам немного не хватало свежести, соперник мало оставлял нам свободного пространства. У нас были проблемы в первые двадцать минут второго тайма, но к концу матча мы вновь наладили игру" - цитирует Дешама Goal.com.

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