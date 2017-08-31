Дешам вмешался в ситуацию с переходом Мбаппе в ПСЖ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вмешался в ситуацию с переходом форварда "Монако" Килиана Мбаппе в ПСЖ.

Как информирует Canal +, наставник "трехцветных" попросил монегасков и парижан не объявлять официально о сделке до начала сегодняшнего матча его команды против Нидерландов. Таким образом 48-летний специалист пожелал избежать лишнего шума в преддверии важного поединка для французов в отборе на Чемпионат Мира 2018-го года.

Напомним, отец Мбаппе рассказал о своих контактах с Зиданом. | soccernews.ru