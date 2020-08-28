Дешам вступился за нападающего ПСЖ Мбаппе

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Дешам вступился за нападающего ПСЖ Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заступился за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, которого раскритиковали после финального матча Лиги Чемпионов.

Многие фанаты были разочарованы игрой 21-летнего нападающего в матче ЛЧ с "Баварией" (0:1).

"Всегда, когда болельщики не получают ожидаемый результат, игроки вроде Мбаппе и Неймара, которые должны влиять на результат, получают свою порцию критики.

Килиан - не робот. Что-то он делал хорошо, что-то мог сделать лучше. Нужно учитывать все обстоятельства. Его подкосила травма", - цитирует Дешама Goal.

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