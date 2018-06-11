Дешам высказался о базе в подмосковной Истре

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о базе в Подмосковье.

"Мы хорошо устроились, у нас отличная гостиница. Наша федерация провела огромную работу по подготовке, у нас есть всё что необходимо. Нам комфортно, всё удобно и функционально, команда и весь обслуживающий персонал очень довольны" - приводят слова Дешама российские СМИ.

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