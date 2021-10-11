Дешам высказался о Бензема

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре форварда Карима Бензема после победы над командой Испании в финале Лиги наций (2:1).

"Карим – необходимый игрок, он доказал это в последних двух играх. Я очень счастлив за всю команду и за него. У него потрясающая эффективность.

Он – не тот же самый игрок, которым был в 2015 году. Он в лучшей форме. Как человек, он заметно повзрослел. Он не будет играть в еще четырех или пяти соревнованиях. Это не самый важный титул. Но он был нужен нам, чтобы выиграть трофей", – сказал Дешам.

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