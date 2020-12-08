Дешам высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о клубном будущем полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на фоне заявления его клиента Мино Райолы.

"Я не хочу говорить о реакции агента, дяди, собаки, дедушки или бабушки. Для меня, прежде всего, важен футболист. Ему нужно принимать решение о карьере. Сейчас только начало декабря, и Поль пока в Манчестере, но мы не знаем, что может случиться. Смену клуба исключать нельзя. Я могу высказать своё мнение, если меня спросят, но, конечно, это не совет. Это их карьера, и они сами должны делать выбор", - цитирует Дешама Goal.com.

Ранее Райола заявил, что у Погба с "МЮ" всё кончено. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне француз забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах в составе "красных дьяволов".

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