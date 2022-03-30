Дешам высказался о Мбаппе
Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в матче против команды ЮАР, где он оформил дубль и сделал ассист.
"Его способность ускоряться и забивать ставит его в категорию выдающихся игроков. Но у него также есть разум, чтобы быть частью коллектива на поле и за его пределами", - сказал Дешам.
Ранее Мбаппе уверенно высказался о том, что побьет рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции раньше, чем многие того ожидают.
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|Нант
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