Дешам высказался о Мбаппе

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Дешам высказался о Мбаппе

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в матче против команды ЮАР, где он оформил дубль и сделал ассист.

"Его способность ускоряться и забивать ставит его в категорию выдающихся игроков. Но у него также есть разум, чтобы быть частью коллектива на поле и за его пределами", - сказал Дешам.

Ранее Мбаппе уверенно высказался о том, что побьет рекорд Тьерри Анри по голам за сборную Франции раньше, чем многие того ожидают.

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