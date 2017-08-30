Дешам высказался о новой прическе Гризманна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о новой прическе форварда своей команды Антуана Гризманна.

" Я нахожусь здесь не для того, чтобы комментировать прически игроков, они регулярно меняются... Если ему это нравится, если это радует его жену и дочь, то это очень важно ", - приводит слова наставника "трехцветных" football.fr.

Напомним, Адвокат высказался о силе сборной Франции. | soccernews.ru