Дешам высказался о победном матче Франции с Хорватией в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу победного матча Лиги наций с командой Хорватии (4:2).



"Мы приложили массу усилий за исключением первых тридцати минут, когда мы недостаточно хорошо действовали. Я поменял семь футболистов между первым и вторым матчем, потому что мы любим трудности. Сейчас не июнь 2021 года", - цитирует Дешама L'Equipe.



В следующем туре сборная Франции сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 октября.

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