Дешам высказался о победном матче Франции с Хорватией в Лиге наций

Теги франциядидье дешамхорватия

Дешам высказался о победном матче Франции с Хорватией в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу победного матча Лиги наций с командой Хорватии (4:2).

"Мы приложили массу усилий за исключением первых тридцати минут, когда мы недостаточно хорошо действовали. Я поменял семь футболистов между первым и вторым матчем, потому что мы любим трудности. Сейчас не июнь 2021 года", - цитирует Дешама L'Equipe.

В следующем туре сборная Франции сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 октября.

Не пропустите: Сборная Франции уверенно обыграла Хорватию в Лиге наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 8 сентября

Главные новости дня: 8 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов