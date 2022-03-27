Дешам высказался о потенциале Тчуамени

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об опорном полузащитнике национальной команды и "Монако" Орельене Тчуамени.

"Орельен – футболист высокого уровня. При этом у него огромный потенциал, он умеет контролировать игру. Он уже доказывал это в предыдущих матчах, когда выходил в стартовом составе или на замену. У них хорошая связка с Полем Погба.

Орельен умеет вести агрессивную борьбу и отбирать мяч чуть лучше, чем Поль, который скорее тяготеет к атакующей игре. Они реально играли тандемом, а иногда формировали трио с Гризманном, и это важно", – сказал Дешам.

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