Дешам высказался о своём будущем после раннего вылета сборной Франции с Евро-2020

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Дешам высказался о своём будущем после раннего вылета сборной Франции с Евро-2020

Фото твиттер Instant Foot

Наставник сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своей возможной отставке с занимаемого поста.

"Трёхцветные" вылетели с Евро-2020 по итогам 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии.

"Я никогда не думал об этом, потому что наша команда - единое целое. Я ответственен за результат, но футболисты поддерживают меня. А я всегда поддерживаю их. Сейчас нужно не поддаваться эмоциям и всё проанализировать", - приводит слова Дешама BeIN Sports.

Ранее сообщалось, что французскую сборную хочет возглавить Зинедин Зидан, который в мае ушёл из "Реала" и пока остаётся без работы.

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