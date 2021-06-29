Дешам высказался о своём будущем после раннего вылета сборной Франции с Евро-2020
Фото твиттер Instant Foot
Наставник сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о своей возможной отставке с занимаемого поста.
"Трёхцветные" вылетели с Евро-2020 по итогам 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии.
"Я никогда не думал об этом, потому что наша команда - единое целое. Я ответственен за результат, но футболисты поддерживают меня. А я всегда поддерживаю их. Сейчас нужно не поддаваться эмоциям и всё проанализировать", - приводит слова Дешама BeIN Sports.
Ранее сообщалось, что французскую сборную хочет возглавить Зинедин Зидан, который в мае ушёл из "Реала" и пока остаётся без работы.
Не пропустите: Бензема догнал Зидана в списке лучших бомбардиров сборной Франции. | http://soccernews.ru
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Дешам высказался о своём будущем после раннего вылета сборной Франции с Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1