Дешам высказался о своем будущем в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Я не намерен поступать, как Эме Жаке после победы в 1998-м году. Я намерен продолжить работу со сборной и отработать свой контракт", - приводит слова наставника "трехцветных" Get Football News France.

Действующее соглашение Дешама со сборной Франции рассчитано до лета 2020-го года.

Напомним, игроки сборной Франции сорвали послематчевую пресс-конференцию Дешама. | soccernews.ru