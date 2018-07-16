Дешам высказался о своем будущем в сборной Франции

Теги дидье дешамфранция

Дешам высказался о своем будущем в сборной ФранцииГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Я не намерен поступать, как Эме Жаке после победы в 1998-м году. Я намерен продолжить работу со сборной и отработать свой контракт", - приводит слова наставника "трехцветных" Get Football News France.

Действующее соглашение Дешама со сборной Франции рассчитано до лета 2020-го года.

Напомним,  игроки сборной Франции сорвали послематчевую пресс-конференцию Дешама. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов