Дешам высказался о зависимости сборной Португалии от Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Сборная Португалии очень сильно зависит от Криштиану Роналду и его голов. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся уменьшить его влияние на игру", - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Португалия - Франция состоится сегодня, 23 июня. Начало встречи - в 22.00 (мск).

36-летний Роналду на Евро-2020 принял участие в двух матчах и забил три гола.

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