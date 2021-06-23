Дешам высказался о зависимости сборной Португалии от Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Сборная Португалии очень сильно зависит от Криштиану Роналду и его голов. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся уменьшить его влияние на игру", - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Португалия - Франция состоится сегодня, 23 июня. Начало встречи - в 22.00 (мск).
36-летний Роналду на Евро-2020 принял участие в двух матчах и забил три гола.
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