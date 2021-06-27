Дешам высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался перед матчем против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.
"Нам нельзя их недооценивать. Это игра на вылет, нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы после финального свистка мы улыбались.
Они отлично организуют свою игру, имеют большой атакующий потенциал благодаря таким футболистам, как Сеферович, Эмболо, Шакири", – сказал Дешам.
Франция сыграет против сборной Швейцарии 28 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Бухарест.
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|3
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|О
|1
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|Словакия
|3
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|4
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|3
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|М
|О
|1
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|3
|7
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|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|М
|О
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|3
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|2
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|3
|6
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|3
|3
|4
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|3
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|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
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|2
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|3
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|3
|4
|4
|Швеция
|3
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|М
|О
|1
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|3
|5
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
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|3
|1