Дешам высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020

Теги чемпионат европыфранциядидье дешам

Дешам высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался перед матчем против Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Нам нельзя их недооценивать. Это игра на вылет, нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы после финального свистка мы улыбались.

Они отлично организуют свою игру, имеют большой атакующий потенциал благодаря таким футболистам, как Сеферович, Эмболо, Шакири", – сказал Дешам.

Франция сыграет против сборной Швейцарии 28 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Бухарест.

Также не пропустите: Чехия в большинстве обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Де Йонг прокомментировал поражение от Чехии

Де Йонг прокомментировал поражение от Чехии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов