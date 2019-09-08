Дешам ярко высказался о Кингсли Комане

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты игры хавбека Кингсли Комана в матче со сборной Албанией (4:1). Об этом сообщает L'Equipe.



Напомним, в этой встрече футболист оформил дубль.



"Уже много времени прошло с момента как Коман присоединился к нам. Его выступление похоже на то, что он делал в "Баварии" в течении сезона. Он решителен, у него есть цель. Приятно видеть его на таком высоком уровне", - сказал Дешам.



Франция после трех туров лидирует в турнирной таблице группы H.

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