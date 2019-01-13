Дешам ярко высказался о словах Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в эфире радиостанции Europe 1 рассказал, что думает о словах нападающего "Реала" Карима Бензема.

В 2016 году Бензема не попал в заявку сборной на Евро-2016 и сказал, что Дешам поддался давлению со стороны расистской части Франции.

"Иногда, люди говорят, слова, которые приводят к необратимым последствиям. Я никогда не забываю такое

В тот момент, я решил, что это за гранью. Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии", - заявил Дешам.

Дешам возглавил сборную Франции летом 2018 года после увольнения Лорана Блана. На ЧМ-2018 сборная Франции под руководством специалиста во второй раз в истории стала чемпионом мира.

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