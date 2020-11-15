Дешам ярко высказался об Адриане Рабьо
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника Адриана Рабьо.
После ухода из ПСЖ у Рабьо были некоторые сложности, начало карьеры в "Ювентусе" тоже не задалось. Однако он заметно прибавил, сильно преобразился, он уже не такой, как раньше.
Мы доверяем друг другу, обсуждаем разные моменты. Он не задается вопросами, не слишком ли глубоко он играет или не слишком ли выдвинут вперед, не слишком ли он тяготеет к левому флангу или к правому – он адаптируется.
Если я ставлю его в состав, то только потому, что верю в то, что он должен играть", - цитирует Дешама Football Italia.
Напомним, 17 ноября сборная Франции сыграет со Швецией в матче 6-го тура Лиги наций. Начало - в 22:45 (мск).
А еще: Дешам прокомментировал разгромную победу сборной Франции над Украиной| http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Словакия обыграла Шотландию, одержав первую победу в Лиге наций
-
Жирков, Миранчук и Черышев - в старте сборной России на матч с Турцией
-
Журналист Андронов рассказал, где Дзюба может продолжить карьеру
-
Защитник "Сочи" Терехов: "В РПЛ главное - упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение"
-
Дешам ярко высказался об Адриане Рабьо
-
"Барселона" занимается поиском недорогого центрального защитника
-
Ловчев рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций между сборными Турции и России
-
Стало известно, кто обслужит матч Сербия - Россия
-
Азар из-за коронавируса пропустит очередной матч сборной Бельгии
-
Главный тренер "Торино" заразился коронавирусом
-
Тухель может покинуть ПСЖ следующим летом
-
Защитник "МЮ" Теллес во второй раз заразился коронавирусом
-
Fichajes.net: "Зенит" следит за Лингардом
-
Сборная России провела тренировку в отеле пред матчем Лиги наций с Турцией
-
"Крылья Советов" обыграли "Велес", "Акрон" в гостях переиграл "Шинник" и другие итоги матчей ФНЛ
-
Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России с Турцией
-
Стал известен характер травмы Бускетса
-
"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1
-
Бонуччи из-за травмы пропустит около 20 дней
-
ФИФА выплатит "Ливерпулю" компенсации за травму Джо Гомеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13