Дешам ярко высказался об Адриане Рабьо

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Дешам ярко высказался об Адриане Рабьо

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника Адриана Рабьо.

После ухода из ПСЖ у Рабьо были некоторые сложности, начало карьеры в "Ювентусе" тоже не задалось. Однако он заметно прибавил, сильно преобразился, он уже не такой, как раньше.

Мы доверяем друг другу, обсуждаем разные моменты. Он не задается вопросами, не слишком ли глубоко он играет или не слишком ли выдвинут вперед, не слишком ли он тяготеет к левому флангу или к правому – он адаптируется.

Если я ставлю его в состав, то только потому, что верю в то, что он должен играть", - цитирует Дешама Football Italia.

Напомним, 17 ноября сборная Франции сыграет со Швецией в матче 6-го тура Лиги наций. Начало - в 22:45 (мск).

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