Дешам: "Ювентус"? Моё будущее связано со сборной Франции"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не планирует в ближайшее время возглавлять "Ювентус". Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



"Ювентус"? Моё будущее связано только со сборной Франции", - сказал Дешам.

Ранее сообщалось, что туринский клуб видит в лице 50-летнего специалиста главного претендента на пост тренера "Ювентуса".

Напомним, что по окончании сезона наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри покинет команду.

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