Дешама не уволят после вылета сборной Франции с Евро-2020

Теги чемпионат европыфранциядидье дешам

Дешама не уволят после вылета сборной Франции с Евро-2020Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не прекратит свою работу в национальной команде, даже невзирая на вылет с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала.

По информации источника, на следующей неделе тренер проведет встречу с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, дабы обговорить ситуацию со своим будущим. Отмечается, что в федерации имеют желание, чтобы Дешам продолжил свою работу на посту главного тренера.

Напомним, что Дидье Дешам является главным тренером сборной Франции с 2012 года. Под его руководством команда завоевала чемпионат мира 2018 года и дошла до финала Евро-2016, где в дополнительное время проиграли сборной Португалии.

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