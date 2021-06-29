Дешама не уволят после вылета сборной Франции с Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Как сообщает ESPN, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не прекратит свою работу в национальной команде, даже невзирая на вылет с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала.
По информации источника, на следующей неделе тренер проведет встречу с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, дабы обговорить ситуацию со своим будущим. Отмечается, что в федерации имеют желание, чтобы Дешам продолжил свою работу на посту главного тренера.
Напомним, что Дидье Дешам является главным тренером сборной Франции с 2012 года. Под его руководством команда завоевала чемпионат мира 2018 года и дошла до финала Евро-2016, где в дополнительное время проиграли сборной Португалии.
Также не пропустите: "Сочи" продлил контракты с шестью игроками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кейн прокомментировал победу над Германией
-
Магуайр - игрок матча против сборной Германии
-
"Ливерпуль" хочет подписать полузащитника "Порту"
-
Жиго высказался о возможной натурализации
-
1
"Реал" и "Барселона" интересуются Спинаццолой
-
1
Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
Торган Азар высказался о состоянии Эдена Азара
-
Моуринью высказался об игре Модрича в матче с Испанией
-
"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории
-
"Марсель" купил молодого полузащитника "Барселоны"
-
Де Бур высказался о своей отставке из сборной Нидерланды
-
Сергей Карасев рассказал о доходах судьи в российском футболе
-
В сеть утекли финансовые документы "Спартака"
-
"РБ Лейпциг" близок к покупке второго бомбардира Бундеслиги
-
Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Дешама не уволят после вылета сборной Франции с Евро-2020
-
"Сочи" продлил контракты с шестью игроками
-
Виейра в ближайшее время возглавит клуб АПЛ
-
Франк де Бур ушел из сборной Нидерландов после провала на Евро-2020
-
Моуринью отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1